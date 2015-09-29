Bloomberg: Почему Shell оставила бурение в Арктике

Неожиданное заявление Royal Dutch Shell о том, что они полностью прекращают бурение в открытом море в Арктике, удивительно по нескольким причинам. Одной из них является необычная степень уверенности, которую компания выразила совсем недавно, в середине августа, в том, что она обнаружила 15 млрд баррелей нефти под скважиной, известной как Burger J, от которой она теперь отказывается.

Об этом сообщает Пол Барретт в своей статье «Почему Shell оставила бурение в Арктике», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Что же там произошло?

Ошибочная геология

Потратив $ 7 млрд в течение нескольких лет, чтобы исследовать единственную скважину летом этого года, Shell заявили, что «нашли признаки нефти и газа ... но этого недостаточно, чтобы гарантировать дальнейшую разведку». Это резко контрастирует с заявлениями сотрудников Shell в июле и августе, которые базировались на сейсмическом 3D и 4D анализе образцов керна, геологи нефти и газа были «уверенны», что бурильщики найдут большой запас нефти.

Ожидания геологов были главной причиной, почему Shell потратили все эти деньги на проект, который подразумевал гораздо более высокие, чем средние, операционные риски и международное осуждение из-за вреда экологии. Уход, должно быть, больно ударит по компании, которая гордится своей научной и технической базой. В Shell заявили, что для завершения операции в Арктике потребуется неопределенное количество финансов, что повлечет за собой траты компании на $ 3 млрд.

Усиление страха из-за цен на нефть

В конце июля, когда Энн Пикард, топ-менеджер Shell в Арктике, объясняла экономику бурения в Чукотском море, она с готовностью признала, что, если цены на нефть останутся ниже $ 50 за баррель, «оффшорные приключения» будут напрасными. При цене $ 70, чукотская нефть будет "конкурентоспособной", сказала она Bloomberg Businessweek, а при $ 110 – разумный прогноз, согласно экономистам компании – она будет победителем. Менеджер говорила о перспективах цен через 15 лет.

Ну, в последние недели, Shell, похоже, потеряла часть своей бравады о том, какими будут цены в 2030 году – по словам человека, знакомого с мышлением компании. В противном случае, она не отказалась бы от всего на Чукотском море, где она по-прежнему удерживает 275 внешних континентальных арендованных блоков. Действительно, Марвин Одум, директор Shell Upstream Americas, сказал в письменном заявлении, что компания «все еще видит значительный потенциал геологоразведочных работ в бассейне, и область, скорее всего, в конечном счете, будет иметь стратегическое значение для Аляски и США».

Shell потеряла уверенность в том, что она может получить прибыль в любое время в обозримом будущем от нефти, которая там находится. Низкие цены на нефть также потребовали от компании сокращения расходов; закрытие в Арктике поможет Shell урезать расходы, особенно в следующем году. (Пикард, которая, как ожидается, должна уйти на пенсию, не могла дать интервью, по словам представителя компании Shell.)

Нормативные ограничения

Администрация Обамы выслушала много критики от экологов по поводу своего решения, позволить Shell проводить бурение в Арктике. Бывший вице-президент Альберт Гор, например, назвал позицию Белого дома "сумасшедшей". В конце концов, большое количество частичных ограничений, которые администрация установила для Shell, помогло подтолкнуть компанию к тому, чтобы она завершила бурение и направилась на юг. Сотрудники Wildlife, обеспокоенные чувствительными к шуму моржами, например, наложили вето на первоначальный план компании Shell бурить две скважины одновременно. «Это застало нас врасплох», признала Пикард в июле.

Shell на самом деле могла переключиться на вторую скважину в этом месяце, но она решила вместо этого сократить свои потери. В своем заявлении сегодня, Shell сказали: «Это решение отражает результат скважины Burger J, высокие расходы, связанные с проектом, и сложное, непредсказуемое федеральное регулирование за пределами берегов Аляски».

Экологическое давление ... и страх перед Клинтон

В то время как зеленые группы не смогли остановить Shell в судах, они устраивали показательные кампании, от «каяктивистов», которые препятствовали суднам Shell, когда они отправились в Чукотское море, до непрекращающегося лоббирования в Вашингтоне.

«Мы рады, что Shell наконец осознали реальность и то, что бурение в Арктике не имеет смысла», сказал по электронной почте Энди Шарплесс, главный исполнительный директор некоммерческой организации Oceana. «Это и экономически невыгодно, и неразумно с точки зрения экологии».

Возможно, более значительными, чем непосредственная активность экологов, являются опасения Shell из-за того, кто будет контролировать регулирование в Арктике с января 2017 года. В августе Хиллари Клинтон провела свой первый крупный спор с президентом Обамой по вопросу окружающей среды, заявив, что она выступает против арктического бурения. «Учитывая то, что мы знаем, это не стоит риска», заявила Клинтон в Twitter. Несмотря на нынешнюю борьбу кандидата в попытке обойти основного конкурента сенатора Берни Сандерса, Shell, возможно, опасаются, что президентство Клинтон лишит компанию ее рискованной северной разведки.