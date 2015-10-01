Деловая активность в производстве Китая упала до минимума 2009 года

Окончательный показатель индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) экономики Китая в сентябре показал минимум с марта 2009 года, составив 47,2 пункта, говорится в независимом исследовании делового издания Caixin, передает РИА Новости.

Значение сентября оказалось незначительно ниже окончательного показателя августа, который составил 47,3 пункта.

PMI представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Значение ниже 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики, выше — ускорения.

Бизнес-условия для производственного сектора Китая в период с августа по сентябрь ухудшились самыми быстрыми темпами с марта 2009 года, пишет издание.

"Сокращение производства, частично связанное с ослаблением спроса, также вынудило производителей сократить свою деловую активность в сентябре. Нынешний показатель PMI демонстрирует продолжающееся ослабление промышленности, хотя давление на сектор несколько уменьшилось", — считает главный экономист исследований Caixin Insight Group Хэ Фань.

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"Сектор достиг важнейшей стадии в процессе структурной трансформации. Умеренный спрос — ключевой фактор избыточного предложения производства и причина того, почему оно не восстановилась", — считает он.