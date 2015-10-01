Абромавичус: закрытия неэффективных мощностей в Китае повысит цены на сталь

Украинская металлургическая отрасль останется в сложном положении до закрытия неэффективных производственных мощностей в Китае, что повысит мировые цены на сталь.

Об этом написал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter, комментируя результаты встречи с директором представительства Arcelor Mittal в странах СНГ и Африке Давиндером Чугом.

"С мистером Чугом обсудили проблемы украинских металлургов, сложную ситуацию на внешних рынках. Цены на сталь низкие из-за перепроизводства и недостаточно быстрого роста спроса. Классическая история бума и провала, после чего неэффективные мощности закроются", - написал он.

По словам министра, потеря рентабельности части китайских производителей металлургической продукции в связи с низкими ценами приведет к их закрытию, после чего цены вырастут.

"Цена на арматуру: 2008 г. - 880 долларов/тонна, 2011 г. - 750 долларов, сейчас 325 долларов. Ситуация останется сложной, пока неэффективные мощности в Китае не закроются", - подчеркнул Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2015 года сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 5,063 миллиардов долларов с 8,580 миллиарда долларов, при этом их доля в экспорте страны составляет 23,3%.

Экспорт металлоизделий в январе-июле сократился почти вдвое - до 575,3 миллиона долларов и составляет 2,65% в общем экспорте страны.