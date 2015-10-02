США отменили пошлины для ряда украинских товаров

Согласно сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, Украина также получила право беспошлинно поставлять в США еще две товарные группы: жмых и другие твердые остатки выделения жиров и масла из семян подсолнечника, а также инертные газы, кроме аргона.

По данным пресс-службы, возврат беспошлинного режима ввоза этих товаров стал возможен после того, как Администрация президента США в результате поданного украинской стороной в конце июля запроса вернула их под действие Генерализированной системы преференций США (ГСП).

Так, 30 сентября этого года Офис торгового представителя США объявил, что по результатам пересмотра перечня товаров Администрация президента США приняла решение о возвращении определенных товаров украинского экспорта в США под сферу действия ГСП, которая предоставляет возможность их беспошлинного ввоза на территорию США.

"Указанный шаг позволяет потенциально увеличить экспорт украинской продукции в США и предоставляет дополнительные конкурентные преимущества украинский продукции", - цитирует пресс-служба замминистра - торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

Минэкономразвития напомнило, что в 2014 году США импортировали указанные украинские товары на сумму более 37 млн долл., при этом было уплачено свыше 800 тыс. долл. таможенных пошлин.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сократила товарооборот со странами-партнерами на четверть – до 106,8 млрд долл., что стало самым низким показателем объема международной торговли страны за последние 4 года.

Экспорт украинских товаров в 2014 году составил 54,2 млрд долл., что оказалось на 14% меньше аналогичного показателя 2013 года. Импорт составил 52,6 млрд долл., что также оказалось меньше показателя 2013 года - на 32%.

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В общей структуре экспорта, по данным ГФС, существенно сократилась доля экспорта машинного оборудования и транспорта украинского производства – на 27%, а также металлов – на 11%. Единственной отраслью, экспорт продукции которой вырос за 11 месяцев 2014 года, было сельское хозяйство и продовольствие.