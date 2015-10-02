Минэкономразвития предлагает продать миноритарный пакет акций "Антонова" иностранцам

Министерство экономического развития и торговли предложило рассмотреть возможность продажи миноритарного, не дающего возможности контролировать управление компанией, пакета акций госпредприятия "Антонов", единственного в Украине производителя авиатехники, иностранному стратегическому инвестору для выхода и конкуренции предприятия на зарубежных рынках.

Данное предложение содержится в анализе сотни крупнейших украинских предприятий, подготовленном министерством.

"Крайне необходимы инвестиции, которые могут быть предоставлены государством путем увеличения акционерного капитала или долгосрочного займа на льготных условиях. Государство также может рассмотреть возможность продажи миноритарного пакета акций ("Антонова" - УНИАН) иностранному стратегическому инвестору с должной репутацией, что будет способствовать продвижению компании на высококонкурентных мировых рынках", - говорится в отчете.

Кроме того, в министерстве отметили, что для увеличения продаж продукции "Антонову" необходимо изменить маркетинговую стратегию предприятия, а также провести поиск новых возможностей лизинга и расширения своей сервисной сети в мире.

"По оценкам "Антонова", потребности предприятия в оборотном капитале составляют 100 млн долл., для чего необходимо получать заказов как минимум на 6-7 самолетов в год с авансовым платежом 50% от стоимости заказа", - отметили в министерстве.

В Минэкономразвития также считают, что для решения проблем с сокращением производства "Антонову" необходимо наладить сотрудничество с другими госпредприятиями, в частности, с "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова", одним из крупнейших промышленных предприятий и единственным производителем ракет-носителей и спутников в Украине, а также привлекать иностранных (не российских) поставщиков.

Представители министерства пришли к выводу, что "Антонов" должен оптимизировать затраты за счет отказа от непрофильных активов, а также пересмотреть ассортимент самолетов и сосредоточиться на производстве наиболее перспективных моделей, таких как Ан-158, Ан-178 и Ан-70.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября этого года руководство госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов", сообщило о подписании контрактов на производство 43 самолетов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

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"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом до 39,3 млн грн.