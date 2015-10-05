"Укроборонпром" разработал концепт массового создания легкобронированной техники

Специалисты госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ), входящего в состав оборонного концерна "Укроборонпром", разработали перспективный концепт создания легкобронированной техники в массовом количестве и в максимально короткие сроки, сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, речь идет о производстве комплектов бронемодулей быстрого монтирования "Овод", для установки на шасси которых необходимо всего 35-40 минут.

"Предмет концепта - изготовление комплектов бронемодулей быстрого монтирования (при монтаже 35-40 минут) различного функционального назначения, устанавливается на всех шасси повышенной проходимости (ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ-375, МАЗ), и шасси импортного производства с оснащением последних дизельными двигателями", - отмечается в сообщении.

При этом в концерне добавили, что по предварительным расчётам на ЖБТЗ способны производить более 1,1 тысячи модулей в год.

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Как сообщал УНИАН, с начала года "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. Также в сентябре руководство концерна сообщило о начале серийного производства бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.