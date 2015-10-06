Военно-транспортный самолет Ан-70 прошел в Африке летные испытания

Военно-транспортный самолет Ан-70, переданный в январе госпредприятием "Антонов", единственным в Украине производителем авиатехники, Министерству обороны Украины успешно прошел испытания в реальных условиях в ходе доставки военного груза в Африку.

Как сообщила пресс-служба предприятия, общее время полета самолета составило более 20 часов, а длина перелета - 13,6 тыс. км.

"Из аэропорта «Киев-Антонов» самолет перелетел в Банги, Центральная Африканская Республика. Этот полет продолжался 9 часов 2 минуты. В Банги Ан-70 взял на борт груз весом 23,6 тонн. Затем была выполнена плановая промежуточная посадка в Нджамене, Республика Чад ... После полета продолжительностью 6 часов Ан-70 прибыл к месту назначения груза - город Истр, Франция. Затем самолет перелетел в Лейпциг, Германия, а оттуда вернулся в аэропорт «Киев-Антонов», - говорится в сообщении.

Как отметили представители "Антонова", самолет подтвердил свои высокие летные и взлетно-посадочные характеристики, а также в реальных условиях была испытана работа бортового погрузочно-разгрузочного оборудования Ан-70.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года «Антонов» завершил государственные испытания Ан-70, необходимые для запуска серийного производства самолета. 22 января 2015 года "Антонов" передал первый самолет Министерству обороны.

Справка УНИАН. Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический, военно-транспортный) самолет, предназначенный для перевозки народнохозяйственных грузов, обеспечения гуманитарных акций в зонах чрезвычайных ситуаций и доставки вооруженных сил, в т.ч. на неподготовленные короткие грунтовые площадки длиной 600- 800 м. Ан-70 является прямым конкурентом военно-транспортного самолета А-400М европейского концерна Airbus.

ГП «Антонов» - входит в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром" и является крупнейшим и единственным в Украине производителем транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.