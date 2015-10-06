Убыток 100 крупнейших госпредприятий в І квартале составил почти 10 миллиардов

Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий Украины, без учета НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныци", в І квартале 2015 года составил 9,7 миллиарда гривень, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно отчету, долги госпредприятий за указанный период выросли на 30,5%, составив 95,5 миллиарда гривень.

Несмотря на это, балансовая стоимость активов в І квартале выросла на 3,5%, достигнув 435,7 миллиарда гривень.

Как позднее сообщила пресс-служба министерства, убытки госпредприятий, которые приносят 80% доходов и составляют 90% активов госсектора, обусловлены неблагоприятными экономическими условиями, военными действиями, девальвацией национальной валюты, а также выполнением некоммерческих, но важных для государства функций.

“Ситуация в секторе госкомпаний остается напряженной. Госпредприятия продолжают нести значительные убытки. Мы видим примеры, когда политические интересы препятствуют смене старого руководства, тормозят темпы реформ, консервируют неэффективность и коррупцию. Необходимо устранить политиков и чиновников от управления государственными компаниями и внедрить современные механизмы корпоративного управления”, - цитирует пресс-служба слова министра экономразвития Айвараса Абромавичуса.

Также в министерстве отметили, что следующим шагом реформы госкомпании будет внедрение прозрачных стандартов корпоративного управления.

“Сегодня, благодаря реформе госпредприятий, которую проводит Минэкономразвития, в публичном доступе появилось больше информации о результатах работы государственных компаний, чем когда-либо в прошлом. Этого недостаточно. Следующий шаг - внедрение более высоких стандартов прозрачности и построение современной системы корпоративного управления госкомпаниями, которые соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ОЭСР. Соответствующий законопроект №3062 уже в Верховной Раде, и мы ожидаем, что депутаты его поддержат”, - отметил замглавы министерства Адомас Аудицкас.

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Как сообщал УНИАН, общий объем убытков крупнейших государственных компаний в 2014 году составил порядка 101 миллиарда гривень.

Ранее Кабинет министров Украины заявил о решении создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями либо передать эту функцию специально созданному государственному органу. Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года. Также Минэкономразвития намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.