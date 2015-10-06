С начала года промпродукция в Украине подорожала на 28%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом выросли на 2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) цены производителей промпродукции выросли на 32,5%.

С начала года, в январе-сентябре, цены производителей промпродукции выросли на 28%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в августе 2015 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%, к августу 2014 года - выросли на 33%.

В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.