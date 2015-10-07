ФГИ продал институт-разработчик компонентов для "Стугны" – открыто уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины начала следственные действия и открыла уголовное производство по факту продажи Фондом государственного имущества 94,44% акций госпредприятия "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов", производителя средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для противотанковых ракет "Стугна", частному предприятию "Вентиляционные системы" по заниженной стоимости в 16 млн грн.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Это просто ужас! Фонд государственного имущества Украины 30.09.2015 "обогатил государство", продав за 16 млн грн 94,44% государственного пакета акций ГП "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов" - главного предприятия по разработке и изготовлению средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для украинского "Джавелина" -противотанковой ракеты "Стугна". Продал компании "Вентиляционные системы", на вентиляцию, вместо борьбы против танков агрессора", - написал Матиос.

Он также добавил, что против продажи госпредприятия неоднократно выступало Минобороны, госконцерн "Укроборонпром" и Генпрокуратура.

"Мы зарегистрировали производство, идут интенсивные следственные действия, ждем разрешения суда на проведение обысков, спешим, но не успеем. Сегодня в 17:00 представитель Фонда "негосударственного" имущества будет подписывать с вентиляцией договор продажи (нашей "Стугны") с увольнением директора", - отметил он.

По словам Матиоса, стоимость продажи предприятия занижена в несколько раз, поскольку "только 7 га земли в Святошинском районе Киева составляет 122 млн гривень".

Как сообщал УНИАН, в марте руководство оборонного концерна "Укроборонпром" сообщило о начале массового производства противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Скиф".

Справка УНИАН. "Стугна-П" — противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч». На экспорт комплекс "Стугна-П" поставляется в версии под наименованием "Скиф". Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолёты.