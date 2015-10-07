Киевский бронетанковый завод до конца года планирует произвести до 200 единиц бронетехники
До конца года предприятие планирует выйти на уровень изготовленной военной продукции до 200 единиц.
Киевский бронетанковый завод (КБТЗ), входящий в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром", с начала года изготовил и отремонтировал почти 80 единиц бронетехники, а до конца года планирует увеличить этот показатель до 200 единиц.
Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на директора КБТЗ Владислава Лисицу.
"В этом году нам удалось в разы увеличить производительность предприятия. До конца года мы планируем выйти на уровень изготовленной военной продукции до 200 единиц", - сообщил директор предприятия.
Согласно сообщению, денежный эквивалент отремонтированной на заводе с начала года бронетехники составил 164,4 миллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, ранее Лисица заявил о планах увеличить к концу года производство бронетехники на Киевском бронетанковом заводе в 4 раза.
По итогам первого полугодия "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. В сентябре руководство концерна сообщило о начале серийного производства бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе.
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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.