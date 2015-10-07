Киевский бронетанковый завод до конца года планирует произвести до 200 единиц бронетехники

Киевский бронетанковый завод (КБТЗ), входящий в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром", с начала года изготовил и отремонтировал почти 80 единиц бронетехники, а до конца года планирует увеличить этот показатель до 200 единиц.

Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на директора КБТЗ Владислава Лисицу.

"В этом году нам удалось в разы увеличить производительность предприятия. До конца года мы планируем выйти на уровень изготовленной военной продукции до 200 единиц", - сообщил директор предприятия.

Согласно сообщению, денежный эквивалент отремонтированной на заводе с начала года бронетехники составил 164,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Лисица заявил о планах увеличить к концу года производство бронетехники на Киевском бронетанковом заводе в 4 раза.

По итогам первого полугодия "Укроборонпром" передал военным 797 единиц военной техники. В сентябре руководство концерна сообщило о начале серийного производства бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.