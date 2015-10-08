Sony думает об уходе с рынка смартфонов

Японская компания Sony назвала следующий год решающим для своего подразделения, занимающегося разработкой и производством смартфонов.

В руководстве компании отметили, что на такой шаг придется пойти, если работа над смартфонами не начнет приносить прибыль, пишет Русская служба Би-би-си.

Пока что направление остается убыточным несмотря на проведенную в компании реструктуризацию.

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По данным Рейтер, на данный момент смартфоны Sony Xperia занимают всего 1% американского рынка и 17,5% рынка в самой Японии. Основную конкуренцию им составляют более дешевые аналоги из других азиатских стран.

Последние два года продажа смартфонов приносит компании только убытки.

Так, ожидается, что из-за неудач мобильного подразделения Sony компания в нынешнем финансовом году потеряет почти полмиллиарда долларов. При этом ранее она уже отказалась от нескольких убыточных направлений своей деятельности, в том числе вышла из компьютерного бизнеса.