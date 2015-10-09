"Укроборонпром" благодаря системе электронных закупок сэкономил 236 миллионов

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, за счет использования электронных торговых площадок с ноября 2014 года сократил расходы при проведении тендерных закупок на 236 миллионов гривень, сообщила пресс-служба концерна.

"236,022 миллиона гривень экономии за 10 месяцев работы. Такие результаты использования на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" электронной системы проведения тендерных торгов, которая была введена в действие 6 ноября 2014 года", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на июль за счет сокращения тендерных расходов "Укроборонпром" сэкономил 171 миллион гривень.

В конце октября 2014 года "Укроборонпром" испытал новую систему закупок через электронные торговые площадки, которая, по словам руководства концерна, позволит исключить коррупционную составляющую и манипуляции при закупках.

По подсчетам Министерства экономического развития и торговли, введение и активное использование в Украине системы электронных государственных закупок, объем которых составляет порядка 200 миллиардов гривень в год, позволит сэкономить 20-40 миллиардов гривень бюджетных средств.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.