Украина хочет открыть в Казахстане сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан

Украина заинтересована в создании в Астане (Казахстан) сервисного центра по обслуживанию самолетов украинского производителя авиатехники госпредприятия "Антонов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Астане в ходе официального визита президента Украины Петра Порошенко в Республику Казахстан, передает пресс-служба Минрегиона.

"Украина готова к сотрудничеству по созданию в Астане сервисного центра по обслуживанию самолетов украинского производства. Это позволит качественно и своевременно проводить их техническое обслуживание, а в перспективе – осуществлять сборку самолетов для казахстанских заказчиков", - цитирует Зубко пресс-служба министерства.

По словам вице-премьера, украинская сторона также предложила рассмотреть возможность закупки Казахстаном пассажирских и транспортных самолетов "Антонов".

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября этого года руководство госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов", сообщило о подписании контрактов на производство 43 самолетов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.