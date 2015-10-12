Абромавичус назвал состояние госпредприятий "позором украинских властей"

Нынешнее состояние государственных предприятий, включая их управление и результаты деятельности, является позорным для украинских властей, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на круглом столе в Киеве.

“Состояние государственных предприятий, нужно признать, это стыд и позор. Необходимо приложить все усилия для реформирования государственного сектора экономики”, - сказал он.

По словам министра, изменить ситуацию сможет создание холдинговой компании по управлению госактивами, которая выведет предприятия из-под контроля министерств.

“В мире существует много аналогов агентств по управлению государственными предприятиями, они доказали свою эффективность”, - подчеркнул Абромавичус.

Читайте такжеУбыток 100 крупнейших госпредприятий в І квартале составил почти 10 миллиардов

Как сообщал УНИАН, совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета “Нафтогаза” и “Укрзализныци”, в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство экономического развития и торговли разработало постановление о создании холдинговой компании, в которую после завершения приватизации будут входить около 50 стратегических компаний, остающихся в государственной собственности.

Главной целью постановления является выведение госактивов из-под контроля органов исполнительной власти, а также повышение эффективности их управления.

При этом директоров госкомпаний, входящих в холдинг, будет назначать номинационный комитет.