Украина и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере - "Укроборонпром"

Согласно сообщению, соответсвующее соглашение было подписано 9 октября между украинской компанией по экспорту и импорту продукции, услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и компанией "Казахстанская авиационная индустрия".

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"Украинско-казахское сотрудничество, прежде всего, предусматривает организацию на базе авиационно-технического центра «КАИ» (Астана) сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов госпредприятия «Антонов» и производственной кооперации в изготовлении комплектующих к этим самолетам", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов гражданского и военного назначения и решили вопрос снабжения, ремонта и технического обслуживания авиационных тренажерных комплексов.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер Геннадий Зубко в ходе официального визита президента Петра Порошенко в Республику Казахстан заявил о готовности Украины открыть в Казахстане сервисный центр по обслуживанию самолетов "Ан".

В начале сентября этого года руководство госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов", сообщило о подписании контрактов на производство 43 лайнеров.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.