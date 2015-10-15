Toyota планирует прекратить выпуск бензиновых автомобилей к 2050 году

Об этом компания объявила в Токио в ходе презентации собственной программы развития под названием "Тoyota 2050 - экологические проблемы", пишет ТАСС.

Главной целью такого амбициозного шага является существенное сокращение вредных выбросов. Toyota пообещала, что будет всячески продвигать эту идею и постарается убедить правительство, другие компании и все заинтересованные стороны в необходимости подобной инициативы, которая к 2050 г. может привести к 90-процентному сокращению выбросов по сравнению с уровнем 2010 г.

Компания также отметила, что к 2020 г. количество проданных ею гибридных авто может достичь 15 млн - это вдвое больше, чем сейчас реализовано по всему миру. В 2014 г. доля гибридных авто в продажах Toyota уже составила свыше 40%.

Примечательно, что о роли электромобилей в реализации поставленной задачи не упоминалось.

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Изначально план по серьезному сокращению бензиновых автомобилей к 2050 г. принадлежит Министерству окружающей среды Японии, которое призывает местные автомобильные концерны к активному содействию в этом направлении.

Toyota Motor производит и продает 27 различных моделей гибридных автомобилей Toyota и Lexus и одну гибридную модель с возможностью зарядки от электросети Toyota Prius Plug-in Hybrid. Эти модели продаются в более чем 90 странах мира. Кроме того, до конца 2015 г. компания планирует вывести на рынок 15 новых моделей гибридных автомобилей Toyota и Lexus.