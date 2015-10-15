Украина до конца года может увеличить спецпошлины на импорт авто из России

Такое мнение высказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на своей странице в Facebook.

"Мой прогноз: не пройдет и месяца-полтора, и Украина введет спецпошлину (компенсационную пошлину) против российских авто, в том числе против иномарок, которые производятся в РФ. Сколько? 10-17% в зависимости от бренда авто и завода производства", - написал Назаренко.

Он также добавил, что, помимо подорожания автомобилей, произведенных в РФ, данное решение также сократит "серый импорт" иномарок из России, поскольку такой импорт станет менее выгодным.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября в Украине досрочно отменены спецпошлины на импорт автомобилей. Они были введены в 2013 году в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см, сроком на 3 года.

С 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше, 2,15%. На авто с бензиновыми моторами объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, при растаможивании легкового автомобиля в бюджет уплачиваются: ввозная пошлина (10%), акцизный налог (в зависимости от типа и объема двигателя), налог на добавленную стоимость, дополнительный импортный сбор (5%).