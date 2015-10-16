"Отжатый" у Порошенко завод в Крыму интегрируют в Объединенную судостроительную корпорацию РФ

Севастопольский "Севморзавод" стал филиалом Центра судоремонта "Звездочка" по договору аренды на 49 лет, утверждена дорожная карта интеграции завода в структуру Объединенной судостроительной корпорации, сообщает в пятницу пресс-служба ОСК.

Ранее "Севморзавод" принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, однако после оккупации Крыма завод стал филиалом северодвинского центра судоремонта "Звездочка".

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"Тринадцатого октября был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе" сроком на 49 лет. Кроме этого, утверждена дорожная карта интеграции ГУП "Севморзавод" в ОСК", - говорится в релизе.

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Как сообщалось ранее, согласно данным российского реестра, украинское предприятие зарегистрировали как собственность России 19 марта 2015 года под названием Государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской завод»

В Украине деятельность предприятия, которое занимается кораблестроением и ремонтом уже имеющихся судов, юридически не приостановлена. По официальным данным SMIDA, 89% акций общества принадлежит ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого является Петр Порошенко.

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В управленческой компании Петра Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» подтвердили, что завод «власть» Крыма отобрала, а не купила.

Осенью прошлого года лидер оккупационной «власти» в Севастополе Сергей Миняйло заявлял, что украинский президент выставил судоремонтный завод на продажу.