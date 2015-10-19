Украинские военные вскоре получат портативную винтовку "Гопак", разработанную киевским заводом (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как отметили представители концерна, после прохождения военных испытаний новая разработка поступит на вооружение украинской армии.

По данным представителей концерна, калибр винтовки - 7,62х39 мм, вес - менее 5 кг, а скорострельность - 30 выстрелов в минуту. При необходимости винтовка может быть оснащена специальным глушителем.

Как сообщал УНИАН, ранее завод "Маяк" представил новую отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм. Кроме того, "Укроборонпром" презентовал 120-мм миномет "Молот", также разработанный на заводе "Маяк". По словам первого заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Сергея Пинькаса, новый миномет в ходе испытаний получил высокую оценку от военных.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

Завод «Маяк» входит в состав "Укроборонпрома" и специализируется на изготовлении стрелкового оружия и его компонентов, а также модернизирует и ремонтирует военную технику. Кроме того, завод специализируется на изготовлении аппаратуры магнитофонной записи широкого профиля как бытового, так и производственного назначения.