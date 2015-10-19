Спад промпроизводства в Украине в сентябре замедлился до 5,1%

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года замедлился до 5,1% с 5,8%, зафиксированных месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с августом 2015 года в сентябре промпроизводство выросло на 5,9%.

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 16,6%.

По информации Госстата, в сентябре 2015 года рост производства в годовом выражении, к сентябрю 2014 года, зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 29%, добыче каменного и бурого угля – на 14,9%, добыче металлических руд – на 4,7%, металлургии – на 3%, производстве автотранспортных средств – на 1,3%.

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре зафиксирован в производстве эклектического оборудования – на 20%, производстве пищевых продуктов – на 19%, добыче каменного и бурого угля – на 16,2%, производстве мебели и другой продукции – на 15,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 38,1%, химической промышленности – на 14,9%, производстве машин и оборудования – на 14,7%, пищевой промышленности – на 13,8%.

Наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 34,1%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 4,2%, добыче металлических руд – на 3,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, cпад промпроизводства в Украине в августе в годовом выражении замедлился до 5,8%, по сравнению с предыдущим месяцем – до 4,2%. За январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 18%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году – на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.