Все лесхозы Украины могут объединить в одну госкомпанию

Об этом сообщил глава Гослесагентства Александр Ковальчук в ходе коллегии в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

«Мы инициируем создание нового государственного предприятия лесного хозяйства Украины, которое будет создано с учетом концепции реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины по решению Гослесагентства», - сказал он.

Ковальчук добавил, что образование предприятия предусматривает ликвидацию всех лесхозов и создание на их базе филиалов новой компании. Эта компания будет отнесена в список не подлежащих приватизации, а ее директор и главные специалисты будут назначены по открытому конкурсу. Новой госкомпании также будут переданы функции охраны леса. При этом она не будет финансироваться из государственного бюджета.

«Мы планируем отказ от бюджетного финансирования для новосозданной лесохозяйственной структуры», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Гослесагентство также намерено ввести обязательный электронный учет древесины для всех лесопользователей, чтобы пресечь теневую торговлю лесом. По данным ведомства, в связи с несовершенным учетом в Украине растет потенциал торговли древесиной. Объем теневого рынка составляет порядка 20%, или 2 млрд долл. То есть при общей годовой рубке в 14-15 млн кубометров объем «черного» леса достигает 3 млн кубометров.

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В управлении Гослесагентства находятся 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.