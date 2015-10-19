Украина в сентябре увеличила добычу угля на 15%

По данным Госстата, добыча угля в сентябре 2015 года по сравнению с августом 2015 года увеличилась на 15,8%.

По итогам девяти месяцев текущего года, как отмечают в службе, добыча угля сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 45,7%, - до 20,4 млн тонн.

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Справка УНИАН. Обеспечить ТЭС углем антрацитовой марки, на котором работают около половины тепловых энергоблоков Украины, собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

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Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.