Вывести лес из тени: электронный учет древесины может заработать с июля 2016 года

Государственное агентство лесных ресурсов планирует внедрить систему электронного учета древесины в обязательном порядке для всех постоянных лесопользователей с июля 2016 года, сообщила УНИАН пресс-служба Гослесагентства.

«Гослесагентством разработан проект постановления Кабинета министров Украины, которым предусмотрено введение системы электронного учета древесины всеми предприятиями - постоянными лесопользователями, осуществляющими заготовку и реализацию лесоматериалов, начиная с 01 июля 2016 года», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не намерены распространять требование об обязательной электронной системе учета на частные предприятия.

«Гослесагентство не намерено предлагать вводить электронный учет для частных деревообрабатывающих или лесозаготовительных предприятий», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Гослесагентство намерено ввести обязательный электронный учет древесины, чтобы пресечь теневую торговлю лесом. По данным ведомства, в связи с несовершенным учетом в Украине растет потенциал теневой торговли древесиной. Объем теневого рынка составляет порядка 20%, или 2 млрд долл. То есть при общей годовой рубке в 14-15 млн кубометров объем «черного» леса достигает 3 млн кубометров.

В управлении Гослесагентства находятся 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.