Украина с января начнет отмену техстандартов СССР

Научно-технический совет при Министерстве экономического развития и торговли принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря проведут анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложат срок переходного периода, который начнет действовать с 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 января приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

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В Минэкономразвития отметили, что внедрение европейских технических стандартов позволит уменьшить расходы бизнеса, который в настоящее время вынужден получать сертификаты и лицензии в официальных органах стран ЕС.