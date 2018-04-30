Мегахолдинг излечит банкротов

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в конце августа впервые озвучил суперидею – создать в Украине мегахолдинг, куда войдут ключевые предприятия страны. Первоначально в новую государственную «конюшню» чиновники планировали загнать свыше 50 стратегических предприятий, включая особо прибыльный «Турбоатом». Правда, потом они свои аппетиты немного поумерили, намекая, что в холдинг могут войти лишь 15-30 компаний.

В конце сентября СМИ опубликовали проект правительственного постановления, в котором сказано, что холдинг создается в форме публичного акционерного общества, а его уставный капитал формируется за счет принадлежащих государству пакетов акций двенадцати госпредприятий. В их числе - «Нафтогаз Украины», «Укргидроэнерго», НАК «Надра Украины», «Строительная компания «Укрбуд», «Киев-Днепровское МППЖТ», «Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР), «Ощадбанк», «Родовид банк», «Укрэксимбанк». Также в холдинг отправятся 75% акций «Турбоатома», 50% «Хартрона» и 93% «Укргазбанка».

Произойдет ли это на деле, пока не ясно. УНИАН еще в начале октября направил запрос в Минэкономразвития относительно того, какие все-таки предприятия планируют вовлечь в мегахолдинг. Но ведомство молчит как рыба об лед.

Путь из убыточных в прибыльные

Пока журналисты и эксперты гадают на кофейной гуще, каким будет состав новой «конюшни», министр экономразвития время не теряет – он ищет аргументацию реализации идеи.

Судя по размещенным в youtube монологам министра, выступлению на круглом столе в Верховной Раде, главной причиной, заставившей чиновников задуматься о мегахолдинге, является многомиллиардная убыточность многих стратегических предприятий. Только в первом квартале 2015 года совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета «Нафтогаза» и «Укрзализныци», составил 9,7 млрд грн. Но возникает вопрос – почему убыточные по отдельности предприятия в едином холдинге вдруг станут прибыльными? У Абромавичуса есть ответ и на этот вопрос. По его мнению, вывод стратегических предприятий из-под контроля отдельных министерств пойдет им исключительно на пользу.

«Холдинговая компания защитит государственные предприятия от политического влияния и позволит планировать их работу в долгосрочной перспективе», - подчеркнул министр.

С ним полностью согласен директор по исследованиям Центра экономических стратегий Андрей Бойцун: «Когда функция собственности не централизована, министерства начинают конфликтовать между собой. Я в качестве примера могу привести Министерство энергетики, которое управляет «Нафтогазом». Они рассказывают, как управлять предприятием, у менеджмента руки связаны, а при этом ответственности особо никто не несет. Минфин утверждает финплан, но Минфин не разбирается в нефтегазовой отрасли, поэтому им интерпретировать цифры сложно».

Еще один не менее важный вопрос – где взять прогрессивных руководителей, способных превратить предприятия из убыточных в прибыльные?

Министр считает, что справиться с этой задачей сможет номинационный комитет, состоящий из 5 министров и 5 международных экспертов.

Правда, чем такой подход отличается от ныне действующего, когда тот же номинационный комитет месяцами ищет руководителей, а когда находит – вдруг отменяет результаты своего выбора.

Премьер Арсений Яценюк пока не высказывался по поводу создания мегахолдинга, но эта идея весьма понравилась Администрации президента.

«Нестратегические предприятия необходимо приватизировать, параллельно реформируя управление оставшимися в госсобственности компаниями. Создание холдинга способно повысить прозрачность и эффективность работы госкомпаний», - заявил представитель президента при Кабмине Александр Данилюк, который расписывал план реформирования украинской экономике еще для Януковича.

Идею создания нового холдинга поддерживает и влиятельная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), занимающаяся исследованием экономик как развитых стран, так и стран Восточной Европы.

«Мы поддерживаем централизацию государственных компаний, это то, что предложил министр (экономического развития и торговли Айварас Абромавичус - УНИАН). Речь идет о создании холдинговой компании. Госкомпании должны управляться из одного места, а не отдельными министерствами, поскольку они должны приносить выгоду всему обществу», - считает старший экономист ОЭСР Ганс Кристиансен.

Ради справедливости нужно отменить, что в целом идея создания мегахолдинга для Украины не новая. Подобные планы пару лет назад вынашивал премьер Николай Азаров, сбежавший в Россию после Революции Достоинства.

Но прибыль - не главное

Между тем, в деле создания холдинга наметились и первые противоречия. К примеру, эффективность работы госпредприятий в рамках холдинга не будет оцениваться, в первую очередь, по финансовым показателям. Другими словами – убытки предполагаемы.

Рекомендации ОЭСР предусматривают приватизацию предприятий, нацеленных на коммерческую деятельность, и объединение управления предприятиями с важной социальной функцией.

Директор по исследованиям Центра экономических стратегий Андрей Бойцун даже высказал мысль, что работу холдинга нужно оценивать не по показателям прибыльности стратегических компаний, а по качеству выполнения ими социальной функции.

«Например, у «Укрпочты» будет иная социальная функция, чем у «Укрзализныци» или «Нафтогаза». Государство должно выписать политику собственности, договориться с набсоветом холдинга о показателях и потом оценивать качество их выполнения. Допустим, «Укрпочта» должна улучшить доставку писем в какие-то районы на столько-то процентов, удовлетворенность клиентов должна вырасти на столько-то. Если это происходит - набсовет предприятия получает позитивную оценку, холдинг доволен», - отметил Бойцун.

Кроме того, в случае создания холдинга его компетенцией станет назначение наблюдательных советов государственных компаний, задачей которых будет контроль деятельности конкретных предприятий.

«Очень важным элементом в данной схеме является то, что предприятия, входящие в холдинг, должны иметь настоящие, независимые наблюдательные советы. То есть, холдинг должен назначать наблюдательные советы, которые в свою очередь должны руководить предприятиями», - сказал Бойцун.

Таким образом, новая государственная структура, управляющая стратегическими госкомпаниями, будет нацелена на выполнение конкретных социальных функций, к примеру, реализация энергоносителей населению по сниженным тарифам или обеспечение качественного железнодорожного сообщения.

При этом финансовые показатели хоть и будут учитываться при оценке эффективности работы госпредприятий, но максимизация прибыли точно не станет задачей холдинга.

Есть ли шансы на успех

Многие эксперты, в целом поддерживая идею создания мегахолдинга в Украине, критикуют Минэкономразвития за отдельные просчеты или ошибочные действия.

В частности, по мнению специалистов, в базовом постановлении о холдинге содержатся упущения, касающиеся назначения членов набсоветов предприятий и оплаты труда руководителей госкомпаний.

«Заложены идеи, которые достаточно опасны. Первое - в набсоветах унитарных предприятий должен быть, как минимум, один независимый директор. Как ученый, хорошо знакомый с исследованиями в области набсоветов, могу сказать, что когда один человек представляет какую-то демографическую группу, скорее всего, толку от него не будет, поскольку он находится в серьезном меньшинстве», - подчеркнул Бойцун.

При этом представители государства в набсоветах будут все также получать задачи проголосовать от правительства, хотя изначально члены наблюдательных органов корпоративного управления должны быть независимыми при принятии решений.

Также эксперт отметил, что вознаграждение руководства предприятий даже после создания холдинга будет определять правительство, хотя реформа по рекомендациям ОЭСР должна делегировать эту функцию наблюдательному совету.

По словам Бойцуна, неправильной является также норма об отчислении 50% прибыли предприятий в качестве дивидендов.

«С моей точки зрения, это - неправильно. То есть, опять всех под одну гребенку. Политика собственности меняется от предприятия к предприятию. Одно предприятие растет быстро, и ему нужны инвестиции, оно должно реинвестировать и поэтому не выплачивает дивиденды. Другое предприятие не растет, но генерирует доходы стабильно и может выплачивать много дивидендов», - аргументировал свою позицию эксперт.

Исполнительный директор Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что результатом создания холдинга может стать огромный госорган, функционирующий по уже укоренившимся принципам.

«Думаю, что эта идея - не очень. Янукович тоже создавал агентство по управлению госимуществом. Это будет мегаминистерство с теми же проблемами, что и сейчас. Нужно госпредприятия либо продавать, либо внедрять механизмы управления независимыми директорами, когда предприятия просто не зависят от министерства», - сказал он.

Солидарен с Боярчуком и экономист Андрей Блинов, по мнению которого холдинг может спровоцировать лишь дополнительную административную нагрузку.

«На мой взгляд, создание единого холдинга только ухудшит качество управления государственными активами. В стране есть Фонд госимущества и Минэкономразвития, в чьи обязанности входит работа по управлению корпоративными правами государства», - подчеркнул эксперт.

Как бы то ни было, реформа управления госпредприятиями по принципам ОЭСР является, с одной стороны, частью коалиционного соглашения, а с другой - обязательством перед международными партнерами.

Будет ли холдинг очередным госорганом в украинском стиле, или эффективным способом улучшения деятельности стратегических предприятий, зависит от политического компромисса и прозрачности назначений как внутри холдинга, так и в конкретных госкомпаниях.

Максим Шевченко (УНИАН)