В ноябре ВСУ получат беспилотники украинского производства - Укроборонпром

Об этом в эфире 5 канала заявил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов. По его словам, концерн на сегодняшний день имеет в производстве новый беспилотник на уровне мировых аналогов.

"Беспилотник Observer, который имеет эффективные характеристики, и наши западные партнеры отмечают это, образец на уровне мировых аналогов. ...Он в разы дешевле, а на самом деле он испытан в условиях АТО и он адаптирован именно к ведению современной войны. Это его отличительный признак", - сказал он.

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Романов уточнил: "Самое главное в нынешних условиях - это устойчивость к помехам (созданными средствами электронной борьбы). ...Его практически невозможно сбить. По крайней мере, те испытания, которые мы провели, показали нам то, что с 7 беспилотников, которые испытывались одновременно с ним, это единственный БПЛА, который прошел полный цикл испытаний. ...Дело осталось за Минобороны (относительно серийного производства) - оно должно сформулировать количественные показатели заказа".

По словам гендиректора "Укробортонпрома", ВСУ получат беспилотники "Спектрум" украинского производства уже в ноябре.

"На предприятиях "Укроборонпрома" уже производятся беспилотники. Министерство обороны сформулировало еще в апреле этого года заказ, и вот в ноябре этого года беспилотники "Спектрум" наши Вооруженные Силы уже получат. То есть беспилотники у армии есть", - сообщил Романов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Казахстан подписали соглашение о поставках и обслуживания авиатехники и комплектующих.