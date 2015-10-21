Оборонное производство Украины растет на 200-300 процентов ежегодно - Укроборонпром
Производственные возможности военно-промышленного комплекса Украины стали превышать возможности государственного бюджета купить эту технику для Министерства обороны.
Об этом в эфире одного из украинских каналов заявил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов.
"На сегодня украинское оборонное производство, по результатам только 2014 года, мы нарастили производственные возможности 200-300%. По результатам работы в 2015 году мы еще на такой же процент увеличили производственные возможности. То есть, на сегодняшний день, мы добились того, что производственные возможности военно-промышленного комплекса уже стали превышать возможности бюджета купить эту технику для Министерства обороны ", - сказал он.
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Как известно, недавно в "Укроборонпроме" презентовали новейшую 7,62 мм винтовку "Гопак".