Иск Украины против России: ВТО вынесет решение, если за два месяца стороны не договорятся

Всемирная торговая организация вынесет решение по иску Украины против России, которое касается торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов, если стороны не придут к соглашению в течение двух месяцев.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

“Консультации дают возможность сторонам обсудить суть дела и найти удовлетворяющее всех решение без проведения дальнейших формальных процедур. Если консультации не дадут результата в течение 60 дней, решение будет вынесено специальной панелью ВТО”, - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина 21 октября подала первый из серии будущих исков во Всемирную торговую организация против России, касающийся торговых ограничений в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства.

По словам торгового представителя Натальи Микольской, экспорт Украины из-за этих ограничений по 86 товарным группам сократился с 1,7 млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года.

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.