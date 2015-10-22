Квартальная прибыль корейской Hyundai упала на четверть

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor снизилась в третьем квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,3% и составила $1,06 млрд по сравнению $1,41 млрд годом ранее.

Об этом говорится в распространенном в четверг компанией отчете, передает ТАСС.

Операционная прибыль Hyundai Motor за отчетный период упала на 8,8% до $1,3 млрд, в то время как объем продаж увеличился на 2,7% до $21 млрд.

В качестве главной причины уменьшения прибыли руководство компании называет "слабость валют развивающихся стран, падение стоимости южнокорейской воны по отношению к доллару США", а также рост рекламных и маркетинговых издержек из-за усиливающейся конкуренции на авторынке.

Читайте такжеHyundai отзывает с американского рынка почти 30 тысяч автомобилей

За девять месяцев 2015 года чистая прибыль Hyundai Motor сократилась на 16,9%, составив 4,98 трлн вон /4,4 млрд долларов/. Объем продаж вырос на 2,3% до $49,46 млрд. С января по сентябрь 2015 года компания реализовала 3,53 млн автомобилей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.