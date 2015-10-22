Суд отменил арест активов химического завода Фирташа

Об этом сказано в решении суда, зарегистрированном в Едином реестре судебных решений.

«Основаниями для отмены меры обеспечения уголовного производства являются обстоятельства, свидетельствующие о том, что не установлено наличие достаточных оснований для ареста имущества, отсутствуют достаточные доказательства, указывающие на совершение лицом или лицами, на имущество которых следователь просит наложить арест, уголовного преступления, а также не установлен размер ущерба», - сказано в решении суда, подписанном судьей Литвиновой.

Кроме того, судья, после шестимесячного судебного решения о наложении ареста на активы «Ривнеазота», приходит к выводу, что теперь просьба следователя об аресте активов является не аргументированной.

Присутствовавший на судебном заседании представитель прокуратуры и следователь МВД выступили категорически против снятия ареста с активов «Ривнеазота».

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По их словам, главное следственное управление МВД ведет расследование возбужденного в средине марта этого года уголовного дела из-за неуплаты «Нафтогазу Украины» 5,7 млрд грн за потребленный газ. При этом только «Ривнеазот» имеет долг в размере 977 млн грн, а сумма недополученных доходов составляет 745 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября группа компаний Ostchem заявила, что возобновляет производство простаивавших четыре месяца крупных химпредприятий – черкасского «Азота» и «Ривнеазота».

16 сентября госкомпании «Нафтогаз», «Газ Украины» и группа Ostchem подписали мировые соглашения, согласно которым последняя обязалась до конца января 2016 года погасить почти 3 млрд грн долга за газ перед госкомпаниями.

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24 сентября «Нафтогаз» даже получил первый платеж в сумме 385 млн грн согласно утвержденному графику. Именно после этого поставки газа химическим предприятиям группы были разблокированы.

В средине лета Министерство внутренних дел сообщило, что добилось в судах ареста 86 объектов группы Ostchem компаний Дмитрия Фирташа.

Из-за отказа группы Ostchem вести переговоры о погашении долгов за газ ранее премьер-министр Арсений Яценюк не исключал национализации черкасского «Азота» и «Ривнеазота».

Справка УНИАН. «Ривнеазот» является единственным производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и другое.

Черкасский «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

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Оба предприятия входят в холдинг Ostchem, который в свою очередь является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.