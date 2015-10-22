Минэкономразвития: производственный сектор за год сократится на 12%-13%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует сокращение производственного сектора экономики в 2015 году на 11,8% - 12,8%, хотя в январе-сентябре падение составило 14,6%.

Соответствующее данные содержатся в прогнозе, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что более половины общего падения производственного сектора в 2015 году является прямым следствием военных действий на востоке страны.

Согласно прогнозу, в ІV квартале текущего года ожидается замедление падения как производственного сектора, так и ВВП в целом благодаря макрофинансовой стабилизации, возобновлению экономической активности на востоке Украины и наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли ожидает роста ВВП Украины в результате достижения макрофинансовой стабилизации уже в IV квартале текущего года.

По оценкам Минэкономразвития, падение украинского ВВП по итогам первого полугодия 2015 года составило 15,9%. Вместе с тем, в министерстве отмечают, что во втором квартале в стране впервые с конца 2013 года было зафиксировано улучшение динамики ВВП.

Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП "просел" на 5,3%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 12%.