Грузия в ноябре начнет переговоры с Китаем о свободной торговле

Переговоры по соглашения о свободной торговле между Китаем и Грузией начнутся в ноябре, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает "Грузия Online".

Министр напомнил, что 1 сентября 2014 года вступило в силу соглашение о свободной торговле с ЕС.

Читайте такжеРост ВВП Китая замедлился до 6,9% - минимальный показатель с 2009 года"В начале сентября, когда премьер-министр находился в Китае, премьеры двух стран договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле, и мы начнем переговоры в средних числах ноября", - заявил Кумсишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз ранее заявил о выгодах свободной торговли с Китаем. По его словам, "это - миллиард 600-миллионный рынок, большего рынка в мире не существует". Премьер также подчеркнул, что если удастся достичь договоренности, то Грузия станет единственной страной на континенте, имеющей с Китаем договор о свободной торговле.