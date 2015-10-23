Абромавичус назвал перспективные сектора и призвал немецкий бизнес инвестировать в Украину

Об этом он заявил на украинско-немецком деловом форуме.

"Инфраструктура, сельское хозяйство и IT - это самые перспективные секторы в Украине (куда может инвестировать немецкий бизнес - УНИАН)", - сказал он.

Также министр обратил внимание немецких бизнесменов на такие отрасли экономики как добыча титана и янтаря.

"У нас добывают много титана. Я не думаю, что у многих стран есть такое большое количество его запасов. У нас есть большие залежи янтаря, которые оцениваются в 1 млрд долларов", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительства Украины и Германии подписали Соглашение о создании украинско-немецкой торговой палаты со штаб-квартирой в Киеве.

Немецко-украинская торговая палата призвана значительно усилить присутствие немецкого бизнеса в Украине.

Ранее в июле Абромавичус заявлял, что иностранные инвесторы выражали заинтересованность в экспортных секторах экономики, включая IT и аграрный сектор, в связи с падением курса национальной валюты и соответствующим конкурентным преимуществом.