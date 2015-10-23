Яценюк: степень зависимости украинской экономики от России всего 12%

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС вступит в силу. Россия, как и любая другая страна, не имеет права вето на наши двусторонние отношения с ЕС. Соглашение (о ЗСТ - УНИАН) направлено на развитие отношений между Украиной и ЕС и не имеет отношения к связям с Россией, - сказал Яценюк. - У нас есть многостороннее соглашение о зоне свободной торговли меду Украиной и СНГ, которое Россия не выполняет. Наконец, мы провели 4 раунда консультаций - политических и технических - по вопросам имплементации Соглашения о ЗСТ с ЕС, но так и не услышали от россиян ни одного предметного разговора о том, что же так пугает их экономику. И напоследок: Россия начала уменьшать взаимную торговлю с Украиной 10 лет назад. Если раньше мы были полностью зависимы от российских рынков, то теперь наша степень зависимости - 12%. Поэтому пусть Россия определяется, как она хочет развивать свою экономику. Мы определились: украинская экономика будет отвечать европейским стандартам».

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Ранее глава правительства отмечал, что Украина станет частью европейского экономического пространства по мере реализации положений Соглашения о зоне свободной торговли, несмотря на противодействие со стороны других государств и политических сил.