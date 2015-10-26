"Мотор Сич" с начала года увеличила прибыль до 2,5 миллиарда

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличило чистую прибыль на 63% - до 2,535 миллиарда гривень с 1,533 миллиарда гривень.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход "Мотор Сичи" за указанный период увеличился на 45% – до 10,5 миллиарда гривень с 7,2 миллиарда гривень. Валовая прибыль компании увеличилась на 77% - до 6,8 миллиарда гривень с 3,8 миллиарда гривень, а операционная прибыль увеличилась на 56% - до 4,6 миллиарда гривень с 2,9 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2015 года компания "Мотор Сич" увеличила чистую прибыль на 3% - до 1,59 миллиарда гривень, а по итогам 2014 года - на 13%, до 1,547 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.