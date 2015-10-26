Гослесагентство разработало сертификат происхождения лесоматериалов

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Александр Ковальчук.

Документ разработан в соответствии с законом Украины №1362, которым введен временный мораторий на экспорт необработанной древесины. «С нашей стороны работа окончена, после согласования профильным министерством документ поступит в правительство. Мы рассчитываем, что это случится в ближайшие дни», — отметил Ковальчук.

Согласно проекту, сертификат бесплатно выдается всем постоянным лесопользователям на каждую партию лесо- и пиломатериалов вместе с товарно-транспортной накладной. Документ обязателен при экспорте такой продукции и запрещен к передаче другим субъектам. Постановлением также предлагается утвердить форму сертификата, заявления на его получение и инструкцию по заполнению. «Информация о каждом выданном сертификате будет заноситься в электронный перечень и размещаться на сайте Гослесагентства с помощью единой системы электронного учета древесины. Таким образом, экспортировать незаконно заготовленный лес будет невозможно», — пояснил глава ведомства.

В рамках выше указанного закона агентство также разработало Концепцию реформирования лесного хозяйства, инициирует создание лесного патруля и введение всеобщей системы электронного учета древесины с 1 июля 2016 года. Это существенно сократит долю «теневого» леса и сэкономит государству порядка 2 млрд грн.

Напомним, в управлении Гослесагентства находится около 74% лесов страны, остальные 26% принадлежат другим лесопользователям, которые в год рубят до 1,5 млн кубометров. Из них только 10% проходит через электронных учет, в то время как в структуре агентства этот показатель достигает 90%. В целом, доля «серого» леса может достигать порядка 20%. Так, при годовой рубке в 14-15 млн кубометров на теневой рынок приходится порядка 3 млн куб.