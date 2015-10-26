Газ для промышленности подешевеет с 1 ноября

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2015 года выходит на рынок с ценами на 2-13% ниже тех, по которым компания ранее была обязана продавать газ до вступления в силу закона о рынке газа.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза".

Согласно предложению компании, теперь цены на газ для промышленных потребителей (для этих категорий потребителей с 1 октября государство больше не регулирует цены) будут разбиты на несколько групп: в зависимости от месячного объема потребления, от предоплаты, от наличия непогашенных ранее долгов перед "Нафтогазом".

Стоит отметить, что в октябре "Нафтогаз" продавал газ для промышленности по цене 6 600 гривень за тысячу кубометров (без НДС) - на уровне, который был установлен НКРЭКУ. В свою очередь, ценовые предложения частных газовых трейдеров были ниже "Нафтогаза", что сокращало долю государственного энергохолдинга в данном сегменте.

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Как ранее сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.