Boeing может открыть производство в Боливии

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, может открыть свое производство в Боливии, cообщает Прайм со ссылкой на заявление вице-президента компании по продажам в Латинской Америке Ван Рекс Галларда.

"У меня есть оптимистичные впечатления в части возможностей инвестировать в Боливию, все, что нужно, - это усилить технологическую подготовку кадров и обладать конкурентоспособностью", - приводит агентство ABI заявление Галларда в Вашингтоне, где проходил деловой форум по вопросам инвестиций в Боливию.

По данным агентства, авиаконцерн рассматривает возможность создания в южноамериканской стране центра по производству запчастей для своих самолетов, используемых в южноамериканском регионе.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в 70 странах, продукция поставляется в 145 стран. Штат сотрудников — около 159 тысяч человек.

Читайте такжеСША ищут замену российским ракетным двигателям