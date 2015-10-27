Япония займется разработкой залежей редкоземельных металлов в Казахстане

АО "Казгеология" и японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам "JOGMEG" весной 2016 года приступят к исследованиям залежей редкоземельных металлов в Казахстане, сообщило во вторник Министерство по инвестициям и развитию Казахстана, передает "Новости-Казахстан".

По данным ведомства, министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев встретился с руководством "JOGMEG"в рамках официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Астану. Стороны обсудили вопросы совместного проекта по предварительным геологическим исследованиям в Казахстане.

Читайте такжеУкраина и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере - "Укроборонпром""К работам "JOGMEG"и геологоразведочная компания "Казгеология" намерены приступить весной следующего года на участках залежей редкоземельных металлов с преимущественным содержанием иттрия Кыземшек Карагандинской области и Жанааркалык в Костанайской области", — говорится в сообщении.

Также стороны договорились рассмотреть возможность реализации совместных проектов по переработке редкоземельных металлов в Казахстане. "Для более предметного обсуждения этого вопроса будет проведена дополнительная встреча на уровне компаний и создана рабочая группа", — отмечает ведомство.

Как указывается в сообщении, в настоящее время в рамках программы индустриализации в сфере геологии и недропользования стартовали проекты с крупными мировыми компаниями. В частности, были начаты геологоразведочные работы с такими компаниями, как австралийско-британский концерн "RioTinto", южнокорейская "Korea Resources Corporation", австралийская "Iluka Resources Limited", частный фонд немецких инвестиций "Ulmus Fund".