Прибыль Apple в четвертом квартале выросла на треть

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на ABC News.

В корпорации отчитались о получении выручки в $51,5 млрд за трехмесячный период, закончившийся в сентябре. В том же четвертом квартале прошлого года Apple получила $42,1 млрд. При этом прибыль в этом году составила $11,1 млрд по сравнению с $8,5 млрд год назад.

За этот период корпорация продала рекордные 5,7 млн компьютеров и ноутбуков Mac, более 48 млн айфонов (на полмиллиона больше, чем в третьем квартале), а также 9,9 млн айпадов (10,9 млн в прошлом квартале).

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Доходы Apple в Китае за год выросли практически вдвое ($12,5 млрд против $5,7 млрд), и теперь страна стала для корпорации вторым по объему продаж рынком после США.

Ранее УНИАН сообщал, что американская корпорация Apple в течение третьего квартала увеличила доходы на 38%. Таким образом, за три месяца компания заработала 10,7 миллиарда долларов.