Украинское золото: Клондайк для аферистов

Украина, которая все время независимости переживает острый дефицит финансов, на деле является богатейшей страной – в ее недрах находится около 120 видов полезных ископаемых, из них более 30 имеют стратегическое значение для экономики: газ, нефть, уран, литий, свинец, уголь, железная руда, марганец, титан, драгоценные камни, золото... Именно о золоте пойдет речь в этой публикации.

Обладание залежами этого драгметалла всегда было престижем – пополнением своих резервов слитками золота собственного происхождения могут похвастаться в мире не более десятка государств. Тем не менее, в Украине золотодобыча всегда заканчивалась на старте. И дело не в том, что значительная часть золотых залежей рассеяна, то есть, находится не в виде россыпей, а в руде, что делает добычу дорогостоящей и проблематичной. Дело в том, что ни одна власть в течение 24 лет независимости не занималась этим вопрос всерьез, а если и вкладывала деньги в «золотое дело», то «дивиденды» доставались отнюдь не государственной казне. Госсредства шли в карман кучке приближенных к верхам проходимцев, которые, под видом золотодобычи, проводили махинации с госактивами, пополняя исключительно собственные закрома. Видимо, поэтому все документы о золотодобыче, о причастных к этому процессу компаниях, в том числе, государственных, до сих пор хранятся под семью замками. С таким положением вещей мы столкнулись, готовя публикацию. Но это не смогло помешать хоть немного разобраться в ситуации с украинским Клондайком.

Золотая история

Геологоразведочные работы по выявлению золотоносных месторождений на территории Украины впервые были проведены в 60-х годах прошлого столетия, хотя добывался Аурум, 79-ый элемент таблицы Менделеева, из недр нашей страны еще в средневековье. По результатам разведки геологов, рупор Коммунистической партии – ТАСС сообщил миру о феноменальном открытии: запасы золота в Приднепровье превышают уровень запасов на Клондайке. Со ссылкой на иностранных экспертов, советские СМИ тогда писали, что по количеству природных запасов золота Украина уступает лишь Южно-Африканской Республике. Хоть «советы» и любили приукрасить действительность в пику Западу, тем не менее, специалисты в те годы прогнозировали неплохие перспективы – добыча золота в Украине может составить более 1 тонны в год. Но руководство СССР разработкой украинских месторождений не заинтересовалось. Тогда ставка делалась на промышленную добычу драгметалла на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, а также в республиках Средней Азии, в частности, в Узбекистане.

Дело в том, что в Украине золото – рудное, его добыча предполагает большие затраты, перевод немалых по площади земель под добычу, к тому же, в копеечку обошлось бы строительство новых обогатительных комбинатов. И еще один аспект – экологический. Извлечение украинского золота из породы в полном объеме возможно лишь цианидным способом, а это означает загрязнение окружающей среды. В те времена советские СМИ последнюю причину отказа от разработки украинских месторождений золота называли первостепенной. Но западные СМИ писали о другом – СССР не стал заниматься украинским золотом из-за того, что золотоносные пласты находятся вблизи границ территорий, контролируемых НАТО (Турция, Греция) – дескать, в случае войны, боятся потерять вложения и предоставить врагам налаженную золотую индустрию. Сложно судить о том, насколько эта версия справедлива, но, в итоге, все документы СССР об украинском золоте были засекречены.

А с приходом к власти «реформатора» Горбачева ситуация изменилась. Запад уже не был злейшим врагом СССР и телодвижения по разработке «приграничных» украинских золотых месторождений стали активизироваться. Пошли легким путем – в конце 80-х СССР вел активную разработку урановых месторождений в Кировоградской области. Тогда геологам разрешили заняться и разведкой золотоносных жил – так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев. Аэросъемки подтвердили крупные запасы золота на Клинцовском месторождении. Затем велась разведка и в других регионах нашей страны. Но вскоре СССР распался.

Вспышка «золотой лихорадки» произошла в Украине с обретением независимости. К тому времени были предварительно разведаны 236 месторождений золота, из которых 10 – с запасами в размере 80-135 тонн с содержанием золота 3-12 граммов на тонну руды (жизнеспособными являются месторождения с содержанием от 5 г/т). Наиболее перспективные – в Закарпатской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях (Мужиевское, Сергеевское, Сауляк, Балка Широкая, Юрьевское, Клинцовское, Золотая Балка, Майское).

В декабре 1991 года президиум Верховного Совета Украины принял постановление «О создании запаса драгоценных металлов и камней в Украине», согласно которому уже в 1992 году должна была быть обеспечена добыча и промышленная переработка золота. В 1992 году в то время президент страны Леонид Кравчук на экономическом форуме в Давосе заявил, что в ближайшее время Украина войдет в мировой клуб золотодобывающих стран и станет лидером по добыче золота в Европе, добывая ежегодно 4-5 тонн. На тот момент во всей Европе добывали 15 тонн желтого металла в год. По планам руководства Украины, об объемах в 4-5 тонн добычи собственного золота в год должны были отчитаться уже в 1996 году, а еще через 8 - 9 лет – планировали добывать по 25 тонн ежегодно.

В 1992 году в Кировоградской области даже провели первый в Украине показательный конкурс по добыче золота, которые ранее проводились только в Калифорнии и Шотландии. На «золотые» соревнования были приглашены старатели из всех стран СНГ. Победителем стал участник из Магадана.

После этих действий и заявлений верхов в Украине начался «золотой бум» – геологи вовсю вели разведочные работы, готовились нацпограммы и рассчитывались бюджетные средства под них. Правда, только в 1996 году, уже в часы правления Леонида Кучмы, подсчеты и разработки госчиновником завершились. Их результатом стало утверждение программы «Золото Украины» на 1996-2005 годы, в которую были включены 7 наиболее перспективных месторождений. В этом же году под госпрограмму была создана компания «Укрзолото».

И началась гонка между добытчиками. Каждый из них старался выйти на лидерскую позицию, дабы отхватить побольше кусок лакомого пирога бюджетных средств. Основные соперники – уже открытые и готовые к разработке Клинцовское (в Кировоградской области) и Мужиевское (в Закарпатской области) месторождения. Тогда бой выиграли кировоградские геологи, точнее, Черкасская геолого-разведывательная экспедиция, начавшая опытное бурение на Клинцовском месторождении.

Это месторождение изначально считали перспективнее закарпатского. Как известно, технологии обогащения золотоносного концентрата и извлечения радиоактивных элементов из урановой руды – схожи. А именно в Кировоградской области добывалась вся урановая руда Украины. Перерабатывалась она на Восточном ГОКе. После распада Союза урановый флагман частично простаивал, поэтому его решили перепрофилировать. То есть, на базе урановой «кузни» решили создать «золотой цех» Украины.

Летом 1995 года эту идею поддержал Леонид Кучма, посетив строительство рудника под Кировоградом. Именно там, разбив 40-метровый шурф и построив подручный обогатительный цех, золотодобытчики чуть менее чем за 2 года переработали несколько тонн концентрата для получения 1 кг золота. Полуфабрикат вывезли на аффинаж (металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путем отделения от них загрязняющих примесей, один из видов рафинирования металлов) в Севастополь, где из драгметалла изготовили тризуб. Он лег в 1997 году на стол президента Кучмы, который сравнил это достижение с полетом в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка и победами украинских ученых по освоению Антарктиды.

На этом бурная добыча золота и закончилась. Согласно официальным сообщениям, из-за нехватки средств и неэффективной работы компания «Укрзолото», чуть больше чем через год после создания, была ликвидирована. Но уже в 1998 году Кабмин создал ГАК «Украинские полиметаллы», как правопреемника ликвидированной компании «Укрзолото».

Теперь ставка делалась на Мужиевское месторождение. Кировоградское было законсервировано, а затем – разграблено. Руководителем новосозданной компании стал Александр Притыка, ранее являвшийся председателем правления Украинской инновационной финансовой компании, которая участвовала в создании СП «Закарпатполиметаллы» для эксплуатации Мужиевского месторождения. В уставный фонд «Украинские полиметаллы» попала вся геологическая информация о золотоносных месторождениях Украины, а также госпакеты акций ГОКов – Марганецкого (25%+1 акция), Межиреченского (75%), Орджоникидзевского (25%+1), Вольногорского (100%), Полтавского (25%+1), Иршанского (100%), государственные доли предприятий ювелирной отрасли — заводы «Изумруд», Львовский государственный ювелирный завод, «Кристалл», «Рокитное-Смарагд», «Укрбурштын», «Бурштын», предприятий «Закарпатполиметаллы» (96,48%), «Бурштыновая шахта» (100%), «Ирша-Ильменит» (48,87%), «Валки-Ильменит» (25%). Владельцы ГАК «Украинские Полиметаллы» - 71,97% акций Минпромполитики, 25,95% - Фонд госимущества, 2,08% - Минфин.

***Основные месторождения, входящие в ведение ГАК «Украинские Полиметаллы»: «Мужиевское» (Береговский район Закарпатской области), «Сергеевское» (Днепропетровская область, считается одним из самых перспективных в стране, прогнозные ресурсы – не менее 156 тонн, содержание - 6,94 г/т), «Балка Золотая» (месторождение-спутник Сергеевского, глубина залегания металла – 40 метров, присутствует россыпное золото, содержание – 5 г/т, запасы оцениваются от 15 до 50 тонн), «Балка Широкая» (Днепропетровская область, прогнозные ресурсы – 130 тонн, содержание - 7,15 г/т), «Майское» (Одесская область, прогнозные ресурсы – не менее 150 тонн, содержание – 7,63 г/т, проложен шахтный ствол, проектная глубина – 420 метров), «Клинцовское» (Кировоградская область, прогнозные ресурсы - 52 тонны, содержание - 6.4 г/т, заложен шахтный комплекс, по геологическому строению не имеет мировых аналогов), «Юрьевское» (Кировоградская область, прогнозные ресурсы – 145 тонн, содержание - 8,23 г/т, золото высокопробное 960-990 пробы).

Русские мародеры

Уже после оранжевой революции СМИ активно писали, что появлению «Украинских полиметаллов» мы обязаны России. Фактически, компанией управляла так называемая «Лужниковская группировка» (Михаил Воеводин, Александр Бабаков, Евгений Гинер, Владимир Гладков, Константин Гладков и Максим Курочкин, убитый в Киеве в 2007 году). Выходцы из этой ОПГ до сих пор при власти в Российской Федерации. Так вот, эта «команда» якобы очень быстро нашла выход на «верхи» в Киеве и заручилась их поддержкой.

Но только вместо добычи золота «менеджмент» пилил потоки госсредств, которые выделялись на строительство Мужиевского рудника и обогатительной фабрики, активно эксплуатировали ГОКи, мощности по гранению алмазов и добыче янтаря. А вот золото практически не добывалось: в 1999 году свои победы «золотодобытчики» продемонстрировали Леониду Кучме (он лично приезжал на «выплавку» первого 12 килограммового слитка, который затем был передан в Национальный банк), но СМИ, со ссылкой на источники, близкие к процессу создания первого слитка из руды Мужиевского месторождения, писали, что в реальности его происхождение было «ломовым», с примесью драгметалла из военной, космической, электронной продукции. Эта показуха была придумана «лужниковскими» для удовлетворения амбиций Кучмы, который затем всячески помогал «украинским золотодобытчикам».

Кучме обещали, что уже в 2000 году будет добыта первая тонна отечественного золота. Но планы дельцов изменились – вторая очередь Мужиевского рудника так и не была достроена (вторая очередь должна была вывести добычу украинского золота до 300 кг в год). При этом экологический вред региону был нанесен огромных размеров, ситуацию и сейчас не удается исправить.

Всего «Украинские полиметаллы» в 1999 году добыли 23,8 килограмма золота, в 2000-м — 134,8 (вместо обещанной тонны), 2001-м – 69,2, 2002-м – 18 килограммов.

Основная версия тогдашних «золотодобытчиков» в отношении невыполнения задуманного – недостаточное финансирование при трудоемкой добыче. Но о доходах от управления госактивами, которые исчислялись сотнями миллионов долларов, они умалчивали.

Золото Ющенко

Все изменилось с приходом к власти Виктора Ющенко – планы «лужниковских» поменялись. «Закарпатьеполиметаллы», которое вело разработку Мужиевского месторождения, в декабре 2006 года остановило свою деятельность. По сути, это означало «заморозку» золотодобычи в Украине. Правда, процесс ликвидации предприятия затянулся и только в июне 2008 года хозяйственный суд Закарпатской области вынес решение о возбуждении производства по делу о банкротстве предприятия. Дело не завершено по сей день. За это время пейзаж на закарпатских золотых приисках стал идентичным клинцевскому – оборудование разграблено, отвалы зарастают сорняком, шахта затоплена.

В сентябре 2008 года Минприроды своим приказом лишило «Закарпатполиметаллы» специального разрешения на эксплуатацию золотополиметаллических руд Мужиевского месторождения. Потеряли «лужниковские» и контроль над ГОКами. Алмазогранильные активы компании были переданы в управление Минпромполитики. Янтарный и золотодобывающий сегменты, а также имущественные и интеллектуальные права компании на геологическую информацию о всех разведанных украинских месторождениях золота, решили передать новообразованному Госкомнедрапользования Украины. Титановые активы перешли в аренду компании «Крымский Титан» (собственник – опальный олигарх Дмитрий Фирташ). 27 мая 2008 года глава Минпромполитики Владимир Новицкий подписал приказ о ликвидации ГАК «Украинские полиметаллы» в связи с неэффективностью работы.

Ющенко издал Указ «Об организационном обеспечении развития золотодобывающей отрасли, производства и использования редких металлов и драгоценных камней» под грифом «для служебного пользования». О чем шла речь в документе – до сих пор остается тайной. Но определенные действия в «золотой» сфере все-таки были: даже иностранные инвесторы заходили на украинский рынок золотодобычи, но вот только о результатах до сих пор ничего не известно.

***В начале апреля 2010 года Supatcha Resources Inc. (Денвер, штат Колорадо, США) за 7,5 млн долларов приобрела 90% Poltavas Capital Management Ltd. (Британские Виргинские о-ва), владеющей украинской компанией «Золотые ворота», которая располагала лицензиями на разработку Барлевского и Виноградовского месторождений (Закарпатская обл.).

29 сентября 2010 года Supatcha Resources Inc. подписала договор с компанией Derzhnagldo Polymetalsпо приобретению 98% золотого прииска «Майское» в Одесской области за 3,5 млн долларов.

В сентябре 2011 года компания ООО «Донецкий Кряж» (100% принадлежит австралийской компании Lugansk Gold) начала строительство Бобриковской обогатительной фабрики, которое должно было завершиться к концу 2012-го. ООО "Донецкий кряж" создано в 1997 году. До 2001 года на Бобриковском месторождении осуществлялась добыча и отгрузка золотосодержащей руды, которая доставлялась на Приднепровский химический завод, где методом цианирования из нее извлекалось золото. В общей сложности было поставлено 10 тыс. тонн руды, из которой удалось добыть порядка 40 кг золота. Lugansk Gold приобрела 74% "Донецкий кряж" в феврале 2008 года за $0,225 млн, а в ноябре 2010-го выкупила оставшиеся 26%.

В декабре 2011 года Supatcha Resources Inc. объявила о покупке 50% месторождения «Балка Широкая» за 2 млн долларов, оплата должна была осуществиться в течение последующих четырех лет.

3 декабря 2011 года концерн «Пивденьруда» получил разрешение от Днепропетровского областного совета на геологическое изучение породы и разработку месторождения «Золотая Балка».

В 2012 году канадская добывающая компания ValGold Resources Ltd. (Ванкувер) высказала намерение приобрести лицензию на разработку золоторудного прииска Мужиево в Закарпатской области.

В целом, итог двух «золотых лихорадок» сводится к следующему: в период с 1997 по 2006 год в Украине было добыто свыше 800 кг золота. Дело было выгодным, рентабельным: к слову, золотодобыча экономически выгодна в Украине и сейчас – при средней цифре содержания золота в наших рудах 5-6 г/тонну и при текущей цене 1 грамма в 38 долларов, можно извлекать порядка 200 долларов с тонны руды. Себестоимость добычи одной тонны руды в Украине специалисты оценивают в 29 долларов, переработку — в $14 и транспортировку – в $8: получается 149 долларов чистой прибыли с тонны.

Золотобатонный период

…С приходом к власти Виктора Януковича началась третья волна «золотой лихорадки». В 2011 году Верховная Рада приняла ряд законов, которыми НБУ наделила правом заниматься разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Кроме того, операции регулятора с драгметаллами освободили от уплаты НДС и налога на прибыль. Также сняли налогообложение с операций с драгоценными металлами при участии НБУ. Фактически, Нацбанк сделали главным игроком на отечественном рынке драгметаллов.

Эти новшества были беспрецедентными для мировой практики. Все документы, касающиеся золотодобычи в Украине, в том числе, геологические данные о месторождениях и запасах, были переданы в НБУ, как и шесть месторождений: три – в Кировоградской области, два – в Днепропетровской и одно – в Одесской. Нацбанк в то время возглавлял Сергей Арбузов – одно из первых лиц «семьи» Януковича, в 2014-м сбежавший из Украины вслед за своим боссом. Главой Министерства экологии и природных ресурсов в то время был экс-руководитель Госслужбы геологии и недр Эдуард Ставицкий – хорошо сведущий в «золотодобыче», тоже член «клана» Януковича, который также решил сменить место жительства после прихода новой власти.

К слову, Госслужбе геологии и недр под руководством Ставицкого была передана вся «золотая» документация, которая была оценена: по Береговскому золоторудному району (Мужиево, Сауляк, Квасовское, Береговское, Вышковское рудные поля) в 35 млн грн, по золоторудным месторождениям Украинского щита (месторождения Клинцовское, Майское, Балка Золотая, Балка Широкая, Юрьевское, Сергеевское) – в 95,3 млн грн.

В 2011 году народные депутаты активно разъясняли наделение Нацбанка полномочиями по золотодобыче. К примеру, в то время народный депутат фракции НУ-НС Ксения Ляпина заявила: «Понятное дело, что это решение связано с катастрофическим уменьшением наших золотовалютных запасов. Нацбанк ежемесячно тратит более $1 млрд на поддержание курса гривни по отношению к доллару. Но в условиях высокой цены на российский газ, так долго мы не протянем».

***В 2011 году золотовалютные резервы снижались рекордными темпами, отрицательное сальдо внешней торговли выросло вдвое. Приток инвестиций существенно упал, вливания поступали только от распродажи государственного имущества. Также Украине все неохотней стали одалживать деньги.

Один немаловажный факт, который раскрывает более важную для НБУ вещь в деле золотодобычи, нежели пополнение золотовалютных резервов, - еще до принятия указанных законов Верховная Рада разрешила заместителям главы НБУ и другим членам правления Нацбанка одновременно занимать должности в руководящих органах предприятий или организаций, если они осуществляют функции по управлению акциями (частями, паями), принадлежащими государству. Всем другим госслужащим это запрещено.

На вопросы экспертов и любопытных журналистов, кто же являлся инициатором неслыханных «золотых» полномочий Нацбанка, в НБУ молчали, а Ставицкий настаивал, что затейщик – именно Национальный банк. Он также сообщал, что НБУ рассматривается вопрос по привлечению к процессу добычи золота ведущих западных компаний. Тогда Ставицкий также заявил, что Украина может выйти на добычу 1 тонны золота в течение 3-5 лет. Дежавю…

Впрочем, никаких данных о добытом золоте, а, тем более, об инвесторах, больше не появлялось.

УНИАН обратился к находящемуся за пределами Украины Сергею Арбузову в социальной сети Facebook с просьбой уточнить – что было сделано в золотодобывающей сфере за период обладания НБУ правом заниматься золотодобычей в Украине. Ответ был следующим: «Программа добычи отечественного золота была разбита на части. Это – не такой быстрый процесс, как хотелось бы. К моменту, как я оставил кресло главы НБУ, велась подготовительная работа, и о добыче серьезных объемов золота говорить было рано. Насколько я знаю, с тех пор значительных подвижек и не было…».

В НБУ УНИАН ситуацию прокомментировали так же: «Во время действия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины)» добыча золота Национальным банком не осуществлялась, соответственно, и золотовалютный резерв за счет этого не пополнялся».

Что касается вхождения руководства НБУ в состав компаний по добыче драгметалла, то в Нацбанке уверяют, что подобного не было. Покупку золота Национальный банк на сегодня осуществляет в уполномоченных банках, у аффинажных и перерабатывающих предприятий, у субъектов хозяйствования, которые занимаются ломбардной, торговой и производственной деятельностью, или скупают драгоценные металлы у населения. В 2014 году указанными субъектами в Национальный банк было поставлено около 1728 кг золота.

Между тем, принятие упомянутого закона в 2011 году, как уверяют в НБУ, «способствует обеспечению выполнения Национальным банком возложенных на него функций, позволило установить конкурентные закупочные цены, заинтересовало поставщиков в реализации золота Национальному банку, и как следствие, привело к увеличению поступления золота в Национальный банк, что позволило пополнить золотовалютный резерв монетарным золотом».

Также в Нацбанке сообщили, что «Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию институциональной способности Национального банка Украины» от 18.06.2015 № 541-VIII внесены изменения в законодательство, согласно которым из перечня операций, осуществляемых Национальным банком, было исключены операции по осуществлению деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов, изготовление банковских металлов».

Таким образом, в настоящее время вопрос о добыче золота не относится к компетенции Национального банка.

Золотое сегодня

Для того, чтобы выяснить, что на сегодня происходит с золотодобычей в Украине, УНИАН обратился в профильное ведомство – Государственную службу геологии и недр, подконтрольную Министерству экологии и природных ресурсов. Там, первым делом, сообщили: «сведения относительно запасов золота в Украине относятся к информации ограниченного доступа (гриф «секретно»)». При этом подчеркнули, что «на сегодня действующей государственной программы по развитию добычи золота на территории Украины нет», добыча золота в 2014 году не осуществлялась.

По данным Госслужбы геологии и недр, государственным балансом запасов полезных ископаемых учитываются запасы пяти месторождений - Мужиевское, Сауляку (Закарпатская область), Бобриковское (Луганская область), Сергеевское, Балка Золотая (Днепропетровская область). Разрабатывается Бобриковское (ООО «Донецкий Кряж»), готовятся к разработке Мужиевское (ООО «Карпатская рудная компания»), Сауляк (ООО «Сауляк») и Сергеевское (ООО «Камнеобрабатывающая компания Украины»).

Геологоразведочные работы ведутся государственными геологическими предприятиями НАК «Надра Украины», ГП «Украинская геологическая компания», КП «Пивденукргеология», «СхидДРГП», «ДРГП «Украинская геологическая компания» и частными предприятиями ООО «Западная геологоразведочная компания», ЧАО «Карпатская рудная компания», ООО «Донецкий Кряж». Но перечень сведений о проведенных работах датируется, в основном, серединой 2000 годов.

Выяснить подробности о геологоразведочных работах УНИАН решил в НАК «Надра Украины». Но там на запрос ответили, что «не владеют информацией о запасах и добыче золота в Украине». Либо нынешнему руководству структуры это просто не интересно, либо чересчур серьезно отнеслись к грифу «секретно».

Более подробно о золотодобыче сообщили на местах. Как рассказал главный геолог КП «Южукргеология» Государственной службы геологи и недр Украины Анатолий Соломяный, на Сергеевском месторождении (Днепропетровская область) лицензию на промышленную разработку получило ООО «Камнеобрабатывающая компания Украины» (Днепропетровск). Она финансировала часть работ по предварительной геологоразведке, которые в 2009 году проводили специалисты казенного предприятия «Южукргеология». Ресурсная база месторождения, утверждена Госкомиссией – 60 тонн золота. Промышленная разработка месторождения такого типа (подземная добыча) требует сотни миллионов долларов инвестиций. Инвестора извне пока нет, хотя представители компаний из Канады и Австралии в 2010 году приезжали и интересовались Сергеевским месторождением. Впрочем, их не устраивает инвестклимат в Украине.

На месторождение Балка Золотая, которая связана с Сергеевским месторождением одной геологической структурой, «Южукргеология» начала разведку за бюджетные деньги, но работы не были завершены. В 2012 году в рамках госпрограммы разведки золотых объектов, инициированной Эдуардом Ставицким, дабы нарастить валютные запасы НБУ, были собраны все материалы и подписан договор с компанией, созданной в структуре НБУ, которая якобы должна финансировать эти работы на 2,8 млн грн. «Южукргеология» провела все необходимые работы, но деньги не получила до сих пор. Ресурсная база месторождения составляет 95 тонн. Лицензии на разработку Балки Золотой на сегодня нет.

Месторождение Балка Широкая разведывалось в 90-годах госпредпредприятием «Кировгеология». Ресурсная база месторождения – 115 тонн, но она не утверждена официально. Был заложен шахтный ствол на глубину 130 метров. Сейчас он затоплен (на мокрой консервации). В 2012 году все материалы по объекту были переданы «Южукргеологии», которая проводила дальнейшие работы по разведке за свои средства. Лицензии на разработку Балки Широкой на сегодня нет.

По словам Соломяного, все перечисленные месторождения – перспективные, среднее содержание золота в них составляет 4-4,2 грамма на тонну породы.

Заместитель директора департамента инфраструктуры и промышленности Кировоградской ОГА Анна Павленко сообщила, что известное Клинцевское месторождение, рассказом о котором и начиналась наша статья, а также Юрьевское – «заморожены». Хотя содержание золота тут перспективное – 6-6,5 г/т. Золотодобыча не ведется, поскольку нет инвестора, подытожила Павленко.

Что касается Мужиевского месторождения на Закарпатье (единственное с утвержденными запасами), добыча на котором была приостановлена в 2006 году – по сей день работы там не возобновлены. А вот проблемы, и немалые, для региона остались: в отстойнике находятся отвалы сотни тысяч тонн рудных пород, содержащие сульфиды и оксиды тяжелых металлов, которые попадают в грунтовые воды.

Имеются и неприятные финансовые последствия золотодобычи на Закарпатье: на сентябрь 2015 года ООО «Закарпатьеполиметаллы», которое вело разработку месторождения и судебные разбирательства в отношении которого продолжаются до сегодня, имеет налоговый долг в размере почти 1,5 млн грн, задолженность перед Пенсионным фондом – 5,7 млн грн. Между тем, территория Мужиевского месторождения площадью 41,7 га находится в аренде ООО «Закарпатьеполиметаллы» до 2053 года. Но с 2007 года предприятие прекратило работу. С 2010 года ООО «Закарпатьеполиметаллы» находится в состоянии закрытия по решению суда о открытии дела о банкротстве.

Для восстановления платежеспособности «Закарпатьеполиметаллы» начало распродавать имущество. 20 января 2014 года через аукцион «Закарпатьеполиметаллы» продали комплексы зданий на сумму более 5 млн грн «Карпатской рудной компании» и «ГГП «БРИК», которые СМИ связывают с беглым экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Аукционы по продаже имущества судами признавались недействительными. Прокуратура Закарпатской области в 2014 году сообщила об уголовном производстве по факту незаконного завладения имуществом «Закарпатьеполиметаллы». Но о ходе уголовного дела пока ничего неизвестно.

«Семейное» дело

Между тем, в Госслужбе геологии и недр сообщили, что собственником лицензии на разработку Мужиевского месторождения является ЧАО «Карпатская рудная компания», но добыча на месторождении в 2012-2014 годах не проводилась. Действие лицензии приостановлено. В Госгорпромнадзоре корреспонденту УНИАН отказали в получении информации о собственниках «Карпатской рудной компании», мотивируя это коммерческой тайной. В Едином реестре юридических лиц указано, что собственником «Карпатской рудной компании» является ЧАО «Горно-металлургический комплекс» (Донецк), руководителем которого является Валерий Бредихин, которого украинские СМИ связывают с «семейным» экс-министром внутренних дел, беглым Зачарченко.

Как сообщали медиа, в 2006 году жена экс-министра – Людмила Захарченко – владела компанией ЗАО «Горно-рудные технологии», учредившей ОАО «Мраморный карьер «Трибушаны» (мрамором из которого выложены крымская резиденция Виктора Януковича, стадион «Донбасс Арена» и Одесский оперный театр). Захарченко якобы зарегистрировал на себя товарный знак «Трибушаны», хотя в перечне основателей карьерного бизнеса министр не значится. А вот в руководстве упомянутой компании его жены – «Горно-рудные технологии» - в Реестре числится Бредихин – сын руководителя «Горно-металлургического комплекса», Святослав Валериевич.

Как сообщили УНИАН в НАК «Украинские полиметаллы», подконтрольной Министерству экономического развития и торговли, в 2011 году НАК лишили лицензии на разработку Мужиевского месторождения. Затем «Надра Украины» получила в экстренном порядке разрешение вести работы на этом участке недр. Но в 2012 году «Надра Украины» передала разрешение «Карпатской рудной компании».

«Насколько сейчас стало понятно, после изучения ситуации на месторождении, «Карпатская рудная компания» списала оборудование, которое там было, и продала на металлолом, добыча золота фактически не велась, торговали хвостами и отвалами рудника, продавали все за рубеж, в том числе контрабандным путем», - сообщил гендиректор «Украинских полиметаллов» Константин Лисничий.

По поводу связи «Карпатской рудной компании» с беглым Захарченко он отметил, что такое положение вещей подтверждают не только многочисленные сообщения СМИ, но и – скорость передачи лицензий частной компании от госструктур. «То, как быстро все происходило, – как отобрали лицензию, причем у государственной компании, передали ее по цепочке частной – все говорит о том, что имело место очень серьезное включение админресурса. В течение полугода была проведена вся операция», - отметил Лисничий. Сейчас основной задачей является, по его словам, прекратить дело о банкротстве «Закарпатьеполиметаллы», как это было сделано с «Укрбурштыном». «После этого хотим вернуть спецразрешение на разработку Мужиевского месторождения, а затем привлечь инвестора – процесс должен быть открытым. А Мужииевское месторождение – уникальное, крупнейшее месторождение золота в Украине, а также других не менее ценных полиметаллов. Просто раньше никто не был заинтересован его развивать, только украсть», - подытоживает гендиректор «Украинских полиметаллов».

Таким образом, можно констатировать, что золото в Украине – есть, а вот его добычи – пока нет. Как нет и виновных в разбазаривании госсредств на якобы разработку месторождений. Но есть геологические изыскания, есть специалисты, есть новые технологии, есть, в конце концов, сильная потребность Украины, на фоне экономического кризиса, в золотодобыче. И если очень захотеть, то с золотым подспорьем все получится.

Золотые ресурсы на Украинском щите, по оценке специалистов, составляют 2400 тонн. Все месторождения – перспективны для разработки (содержание золота – от 3 до 15 г/тонну). На сегодня цена золота на мировых биржах составляет в среднем 1164 доллара за тройскую унцию (31,1 г; 1 г золота – 38 долларов). Таким образом, в долларовом эквиваленте, в буквальном смысле под ногами украинцев лежат более 90 миллиардов долларов при текущих ценах на золото. Внешний долг Украины, на данный момент – 70,5 миллиарда долларов. Поэтому, о том, насколько важной может стать золотодобыча для страны, двух мнений быть не может. Скептики могли бы сказать, что все прогнозные запасы золота извлечь нереально, да и это – вопрос не одного года работы. Все так. Но, по оценке экспертов, при старте реальной золотодобычи только за первый год в Украине можно получать 1 тонну этого драгоценного металла, дальше – больше. При дефиците бюджета в 3,3 миллиарда долларов, лишними даже $38 млн за тонну никак не будут. Это – не говоря уже об очевидном плюсе в виде создания тысяч рабочих мест.

Нана Черная