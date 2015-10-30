"Укроборонпром" объявил конкурс по отбору директоров 7 подконтрольных предприятий

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, объявил о начале конкурсного отбора претендентов на замещение вакантных должностей директоров семи госпредприятий, подконтрольных концерну.

Согласно объявлениям "Укроборонпрома", опубликованным на сайте концерна, в результате конкурса будут назначены руководители Машиностроительной фирмы "Артем", Опытно-конструкторского бюро авиации общего назначения, Шосткинского казенного завода "Зирка", Константиновского государственного научно-производственного предприятия "Кварсит", госпредприятия "Озон-Навигация", Ривненского автомобильного ремонтного завода и Херсонского завода судового оборудования и судовой арматуры.

Для участия в конкурсном отборе кандидат, помимо документов, должен предоставить проект стратегического плана развития госпредприятия в среднесрочной перспективе, в котором указать годовой план реформирования предприятия, объем прогнозируемых поступлений в госбюджет и предложения по привлечению инвестиций для развития предприятия, а также предложения относительно ожидаемой динамики улучшения основных показателей финансового-хозяйственной деятельности.

Согласно объявлениям, прием документов для участия в конкурсах будет проводиться до 27 ноября, прослушивания кандидатов пройдут 25 декабря, а результаты отбора будут обнародованы на сайте "Укроборонпрома" до 28 декабря.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года "Укроборонпром" начал системную смену топ-менеджмента предприятий, входящих в состав концерна, и объявил о проведении соответствующих конкурсных отборов.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятия ОПК Украины.