Реализация промпродукции с начала года выросла на 24,4%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2015 года составил 1,075 триллиона гривень, что на 211,354 миллиарда гривень, или на 24,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 864,621 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В том числе объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 68,2% всего объема реализации, составил 733,523 миллиарда гривень, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (18,2% общего объема) – 195,394 миллиарда гривень, в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,4% общего объема) – 134,232 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции за 9 месяцев приходится на Днепропетровскую область – 20,3%, или 218,287 миллиарда гривень, Донецкую область (данные могут уточняться) – 11,8%, или 127,276 миллиарда гривень, и Запорожскую область – 8,9%, или 95,803 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-августе 2015 года составил 951,468 миллиарда гривень, что на 179,820 миллиарда гривень, или на 22,3%, больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 771,647 миллиарда гривень.

В 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 триллиона гривень, что на 74,745 миллиарда гривень, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.