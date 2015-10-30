Конкурсная комиссия "Укроборонпрома" не смогла выбрать президента "Антонова"

Как говорится в сообщении концерна, комиссия отклонила все предложения участников, поскольку реализация конкурсных предложений претендентов не обеспечивала надлежащую эффективность управления предприятием.

Кроме того, согласно сообщению, комиссия также не смогла определить директоров Львовского государственного завода "Лорта" и Центрального научно-исследовательского института навигации и управления.

Вместе с тем, по итогам конкурса "Укроборонпром" назначил директором Львовского научно-исследовательского радиотехнического института Игоря Огородника, а Судостроительный завод им. 61 коммунара возглавил Федор Петров.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" в состав концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, руководство "Укроборонпрома" уволило Дмитрия Киву с должности президента - генерального конструктора "Антонова", назначив вместо него исполняющим обязанности президента предприятия Михаила Гвоздева.

С начала 2015 года "Укроборонпром" начал системную смену топ-менеджмента предприятий, входящих в состав концерна, и объявил о проведении соответствующих конкурсных отборов.

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.