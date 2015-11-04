"Днепроэнерго" Ахметова подозревают в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".

Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».

По данным расследования, должностныелица "ДТЭКДнепроэнерго" в конце2014 – вфеврале2015гг. осуществилифинансированиетерроризма, аименно: по договоруот20.06.2014купиливООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" (г. Донецк) угля, которое было поставленона"КриворожскаяТЭС" и "ПриднепровскуюТЭС". В своюочередь "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" перечисляла деньгиООО "Донантрацит", которые "переводилисьвналичныеинаправлялись нафинансовое обеспечениетеррористическойдеятельности", считаетследствие.Грузоотправителямиуказанногоугля былиООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" иООО "Эксимэнерго "ТЭК", которыхвыбралоименноООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания".

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С апреля2015годаотношениямеждуООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" иПАО "ДТЭКДнепроэнерго" прекращены.

Входепроверки "ДТЭКДнепроэнерго" инспекторыдолжны проверить, в частности, сколько углябылоотгруженоотООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания", атакже действительно лифирмавернула "ДТЭКДнепроэнерго" 315млнгрннеиспользованныхавансов. Проверкадлится с19октября по6ноября.

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ВладельцамиПАО "ДТЭКДнепроэнерго" являются Фондгосимущества (25%), атакже "DTEKenergyb.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEKHoldingsLimited" (Кипр, 25%), подконтрольные РинатуАхметову.

ОсновательницейООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" являетсядончанкаЕленаЛімонко, директором – ТатьянаПаламарчук. НаЛимонкотакжебыло зарегистрировано ООО "Энергооптторг", котороеранеебылооднимиз крупнейшихпоставщиковгруппыАхметова.

УчредителямиООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "CoalEnergyВикторВишневецкийи "NerteraInvestmentsLimited" (Кипр).

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УчредителямиООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) являетсятот же ВикторВишневецкийиNerteraInvestmentsLimited (Кипр), директором - АндрейАгафонов. УчредителямиООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является ТатьянаГрицай, директором – НиколайТананакін. УчредителямиООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "NerteraInvestmentsLimited" (Кипр) иООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являютсяВикторВишневецкийиNerteraInvestmentsLimited. Директором "Донантрациту" значитсяДмитрийФирсов, афирмы "Донпромбизнес" - ВладимирЕлагин.