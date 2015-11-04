Жебривский выступает за объединение шахт Донецкой области в единую угольную компанию

Как сообщает пресс-служба главы облВГА, об этом Жебривский заявил сегодня, 4 ноября, во время встречи с активом Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

По мнению руководителя ВГА, сегодня проблема состоит в том, что многие объекты угольной промышленности Донбасса монополизированы, центрально-обогатительные фабрики, угольные поля отданы частным структурам.

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«Фактически очень много денег разворовывается. Поэтому Донецкая ВГА ставит перед собой амбициозную задачу», - подчеркнул Жебривский.

По его словам, речь идет о возвращении угольных полей и ЦОФ в распоряжение шахт и государственную собственность, а также их вхождения в структуру новой компании.

«Каким образом это будет происходить, будем решать вместе. От каждой шахты в состав рабочей группы войдет один представитель. Мы найдем комплексное решение, чтобы решить возможные противоречия. Единственная донецкая угольная компания должна получить возможность сама реализовывать продукцию и распоряжаться средствами», - отметил Жебривский.

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Он добавил, что государственная поддержка угольной промышленности не может продолжаться вечно, рано или поздно дотации прекратятся.

Председатель ВГА отметил, что процесс создания единой угольной компании является длительным. Задачей областных властей и рабочей группы является наработка предложений, согласование их с профсоюзами, после чего выход с комплексным решением на профильные министерства, правительство и президента Петра Порошенко.

«Я четко осознаю, что пока работают государственные угольные предприятия – это стабилизирующий фактор на энергетическом рынке Украины. Если произойдет корпоратизация, то в одни руки никто шахты не будет отдавать. Этого не будет », - отметил Жебривский.

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Как сообщал УНИАН ранее, Украина в сентябре 2015 года по данным Госстата увеличила добычу угля по сравнению с сентябрем 2014 года на 14,9% - до 2,6 млн тонн. По итогам девяти месяцев текущего года добыча угля сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 45,7%, - до 20,4 млн тонн.