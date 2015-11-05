Гослесагентство разработало изменения в закон о моратории на экспорт древесины

Об этом заявил Глава Государственного агентства лесного хозяйства Александр Ковальчук.

Например, сертификаты на пиломатериалы выдаются предприятиям вместе с товарно-транспортной накладной. Однако поскольку не всегда предварительно известно, какая именно продукция будет изготовлена и сколько понадобится сырья, выполнить это требование невозможно. А норма, по которой эти документы выдаются только первому покупателю, ограничивает внутреннюю торговлю и дальнейший экспорт. «Больше того, многие лесопользователи реализуют товар ж/д транспортом и для них сопроводительный документ - железнодорожная накладная. В законе этот момент никак не прояснен и, таким образом, такие предприятия не могут получить сертификат и экспортировать», - пояснил Александр Ковальчук.

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Он сообщил, что подобные технические нестыковки препятствуют выполнению закона и разработке предусмотренных им же документов, в том числе порядка выдачи сертификатов. Вместе с тем агентство завершило эту работу над сертификатом и передало готовый проект на согласование. «С конца августа мы направили в Министерство экономического развития и торговли несколько предложений по внесению изменений в закон, чтобы устранить эти коллизии. Обсуждали этот вопрос с депутатскими фракциями, просили ускорить процесс. Однако на сегодня ни одно из них не принято», - сообщил Александр Ковальчук.