Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 2,4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем снизились на 2,4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении (октябрь 2015 года к октябрю 2014 года) цены производителей промпродукции выросли на 30,2%.

С начала года, в январе-октябре, цены производителей промпродукции выросли на 24,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом выросли на 2%, к сентябрю 2014 года - на 32,5%. В январе-сентябре цены производителей промпродукции выросли на 28%.

В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.