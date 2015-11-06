Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 2,4%
С начала года цены производителей промпродукции выросли на 24,9%.
Цены производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем снизились на 2,4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, в годовом выражении (октябрь 2015 года к октябрю 2014 года) цены производителей промпродукции выросли на 30,2%.
С начала года, в январе-октябре, цены производителей промпродукции выросли на 24,9%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом выросли на 2%, к сентябрю 2014 года - на 32,5%. В январе-сентябре цены производителей промпродукции выросли на 28%.
В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.