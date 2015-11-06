Автопроизводство в Украине с начала года сократилось на 81%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 81,2% - до 5,189 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 86,4% - до 3,446 тысячи штук. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 22,7% - до 1,210 тысячи единиц, а автобусов - на 31,3%, до 533 штук.

При этом в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2014 года выпуск автотранспорта на украинских заводах сократился на 62,8% - до 555 штук. Относительно предыдущего месяца, сентября 2015 года, количество выпущенных авто выросло на 33,4%.

Как отметили в ассоциации, производство легковых автомобилей в октябре составило 362 единицы, что на 68,3% меньше октября прошлого года. При этом 306 легковых автомобилей было выпущено на заводе "Еврокар", еще 56 выпустил возобновивший в октябре производство Запорожский автозавод (ЗАЗ).

Коммерческих автомобилей было произведено 116 штук, или на 52,7% меньше октября 2014 года и на 32,9% меньше сентября текущего года. Что касается автобусов, то в октябре этого года их было произведено 77 единиц, что на 5,5% больше результата предыдущего месяца и на 25,2% меньше октября прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в январе-сентябре сократилось на 82,3% - до 4,634 тысячи единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тысячи авто.

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Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).